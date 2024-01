Odemokratiskt. Hyllande av en kung – eller drottning – som inte gjort så mycket annat än att födas in i sin roll hör inte hemma i ett modernt land.

Sådant som vi i ärlighetens namn inte behöver ett kungahus till. I dag finns det så många kändisar och influencers som är beredda att vända ut och in på sina liv och visa upp sina outfits of the day att det räcker och blir över. Det finns heller inga särskilda krav på kungafamiljen att de ska vara mer belästa, bildade eller världsvana och därför mer lämpade att representera Sverige i världen än kreti och pleti. Att skattebetalare ska behöva försörja en hel släkt för att göra i princip samma sak som Blondinbella och Bianca Ingrosso är ofattbart otidsenligt.