I en intervju i Aftonbladet (20/2) om Mineraljakten säger Ebba Busch att hon hoppas att alla svenskar kommer att vilja ha en gruva på sin bakgård. Uttalandet anspelar på NIMBY – Not in my backyard – där enskilda personer och kommuner visserligen säger att gruvan/vindkraftverket/fängelset/ungdomshemmet är viktigt och verkligen behövs, men inte just här i vårt område. Särskilt gruvor är det få, om ens någon, som välkomnar med öppna armar. Ebba Busch verkar tro att med lite kunskap, en tävling och besked om att nya arbetstillfällen väntar, ska det allt gå att öppna fler gruvor i Sverige. Så enkelt lär det inte bli.