Ledare: Dagens pensionärer borde inte snuvas på pengar

Det går att sympatisera med ambitionen att förbättra den ekonomiska situationen bland landets äldre. Antalet äldre som ligger under EU:s fattigdomsgräns, alltså när deras pension är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet, har ökat sedan 2015.

Pensionssystemet bör vara riggat så att det lönar sig att arbeta på alla inkomstnivåer – även för höginkomsttagare. Det skrev även S under på när systemet skapades. För om det inte gör någon större skillnad för pensionen om man jobbar eller inte skulle färre anstränga sig att skaffa ett lönearbete, än mindre arbeta produktivt. Och då flödar mindre pengar in i pensionssystemet via de väl tilltagna skatter som arbetsgivare betalar ovanpå löneutbetalningarna till medarbetarna. Därmed krymper resurserna för att finansiera dagens pensioner.