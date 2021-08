I exempelvis Litauen har hittills drygt 4 000 flyktingar tagit sig in i landet under 2021. Under 2020 kom endast 81 flyktingar från Belarus (Euronews 11/8). Det är en dramatisk ökning som inte verkar ha någon naturlig förklaring. Diktatorn Lukasjenko har tidigare under sommaren hotat om vedergällning mot EU:s sanktioner. Den auktoritära ledarens hot bestod då av att släppa på gränskontrollen för papperslösa migranter. I praktiken skulle Belarus öppna upp för flyktingar att resa till landet för att ta sig över gränsen till EU. Det har nu blivit verklighet, även om Lukasjenko nekar till att så skulle vara fallet.