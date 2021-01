Magnus Ehrenberg: Kan Tyskland verkligen ledas av en man?

Det blev, inte helt oväntat, Armin Laschet som i lördags valdes till ny ordförande i Europas största parti, det tyska CDU. Partiet är Moderaternas och Kristdemokraternas systerparti och har under många år lett Tyskland.

Är då Laschet rätt man för jobbet? Den 59-årige katoliken är i dag regeringschef i delstaten Nordrhein-Westfahlen. Delstaten har 18 miljoner invånare och är nog mer känd i Sverige som Ruhrområdet. 2017 lyckades Laschet med något som få har gjort förr. Han vann valet i den delstat som under årtionden styrts av socialdemokraterna och bildade en borgerlig regering bestående av CDU och det liberala FDP. Sedan dess har man inte hört så mycket. Laschet är inte den store visionären men är en erkänt bra förvaltare. Ekonomin som var i fritt fall i NRW efter årtionden av rött styre är nu åter på väg uppåt och den omstrukturering av industrin i Ruhrområdet som borde ha påbörjats för länge sedan har nu satt fart.

Men, är han då Merkels efterträdare som förbundskansler? Den frågan kan i dag ingen svara på. CDU och dess bayerska systerparti CSU skall först enas om vem som skall bli kanslerkandidat. Bayerns regeringschef och CSU:s partiledare Markus Söder har visat stort intresse och han har under pandemin blivit känd i hela Tyskland som en tuffing som gärna vill ha en hårdare lockdown är kollegerna i andra delstater. Samtidigt har han visat sig vara en ytterst pragmatisk politiker. Efter att under många år sett de gröna som motståndare har han under den senaste tiden öppet talat om att Tyskland skulle må bra av ett grönt parti som tar större ansvar.