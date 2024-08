Petter Birgersson: Men vad vill Kamala Harris ens?

Den som går in på Kamala Harris kampanjsida möts direkt av en uppmaning att donera pengar till kampanjen. Den som förväntar sig en lång lista av politiska förslag, på politisk svenska numera ”policy”, kommer att bli besviken. Däremot nås man av Demokraternas slogan för Harris: ”When we fight, we win” och en uppmaning om att ställa upp som frivillig valarbetare.