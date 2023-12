Grund. En fungerande förskola är för många barn i utanförskapsområden en bro in i det svenska samhället.

Grund. En fungerande förskola är för många barn i utanförskapsområden en bro in i det svenska samhället. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det de politiker som föreslår förskoleobligatorium vill komma åt är ofta en särskilt grupp: barn som lever i utanförskapsmiljöer. Barn vars föräldrar bor i Sverige men ändå inte. Som inte kan svenska och riskerar att inte komma i kontakt med majoritetssamhället förrän de börjar förskoleklass vid 6 års ålder. För dessa barn är förskolan ovärderlig. Det finns det ingen tvekan om. En god förskola som tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar är en skyddsfaktor för att barn som lever i utsatthet ska hamna snett under uppväxten, misslyckas i skolan och dras in i kriminalitet. Kunniga pedagoger kan minska både segregation och utanförskap och en fungerande förskoleverksamhet blir en brygga in i det svenska samhället.