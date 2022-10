Petter Birgersson: När elen inte längre går att betala

I Skillinge på Österlen har en mängd privatpersoner och företagare gått samman för ett elupprop under devisen ”Sänkta elpriser nu”. Via hemsidan sanktaelpriser.nu samlar de in namn i protest mot elpriserna och de skickar enkäter till företag för att få reda på hur mycket de drabbas om priserna stiger till fem eller tio gånger mot vad de var 2020. Enkäten är inte slutförd men många rapporterar att de tvingas pausa eller stänga verksamheten under sådana omständigheter. Personerna bakom uppropet står bakom att införa en annan prismodell för elen i Sverige, lanserad av Bengt Ekenstierna. Förenklat handlar den om ett pris inom Sverige ett för exporten. Den modellen har sina kritiker, som Svenska kraftnät, men problemet med de skenande elpriserna är alldeles oavsett uppenbara.