Nils-Eric Sandberg: Är tillväxt obegripligt?

Detta innebär att en sänkning av BNP förutsätter att riksdagen stiftar en lag om lönesänkning för alla som arbetar med service – som läkare, lärare, sjuksköterskor – et c.

Romklubben hade totalt fel i alla sina prognoser. Den fick en svidande kritik av en rad engelska ekonomer i boken ”Thinking about the Future. A Critique of the Limits to Growth” 1973. Den fick bara en recension i svensk press – den jag skrev.