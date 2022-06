Under krigets två första månader betalade Tyskland 90 miljarder kronor för att importera rysk energi. Detta enligt en rapport från Centre for Research on Energy and Clean Air (DN 30/5). Det är en kärnfull illustration av det moraliska dilemma som en rad europeiska länder ställts inför de senaste månaderna. Hur kan vi med öppna ögon skicka dussintals miljarder i veckan rakt i fickan på den president som beordrar övergrepp efter övergrepp i Ukraina?