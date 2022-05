Emma Jaenson: Oxfam och SR behöver ta av sig vänsterglasögonen

Läkemedelsföretagen var de som såg till så att hundratusentals – kanske miljontals – människor inte dog under pandemin.

Foto: Luca Bruno

Den extrema fattigdomen har ökat mer under pandemin än under de senaste 20 åren, enligt Oxfam-rapporten “Profiting from pain” som släpptes den 23 maj. Idéhistorikern och författaren Johan Norberg påpekar i Sveriges Radio (23/5) att pandemirestriktionerna, stimulanspaket som har drivit upp inflationen och den ryska invasionen av Ukraina där 26 länder nu har infört exporthinder, har lett till brist på livsmedel. Det har i sin tur bidragit till ökad fattigdom.