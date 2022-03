Malin Lernfelt: Pornografi är inte verklighet

Den pornografi unga människor möts av idag är inte oskyldiga nakenbilder i tidningar på macken eller under en gran i skogen. Praktiker från hårdporrfilmer har i takt med den allt större spridningen via internet blivit vardag bland unga. Konsekvensen av att vuxna inte pratar öppet med ungdomar om pornografi och att skolan fokuserat anatomi och könssjukdomar, har blivit att ungdomsmottagningarna möter – framför allt – tonårsflickor som far väldigt illa av vad de tror är normalt sex.