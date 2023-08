I stället för att i god tid och i lugn och ro låta kronan flyta ledde det utsiktslösa kronförsvaret hösten 1992 till att hundratals miljarder kronor försvann ut ur landet för att aldrig komma åter när kursen väl släpptes fri. Anslutningen till Nato sker nu under förödmjukande former där statsministern tvingas lisma för en diktatorisk statschef. Alternativet hade naturligtvis varit att under ordnade former ansluta sig tillsammans med de baltiska staterna 2005.