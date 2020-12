Riskkapitalist – ett vackert ord

Den som tycker att det känns tomt att konsumera ytterligare en pryl under mellandagsrean kan med fördel avstå. Ett alternativ är att spara passivt, men bankkontot ger liten eller ingen ränta. Ett annat är att ge bort pengarna till en organisation man anser gör gott. Ett tredje är att investera aktivt. Kanske i en egen verksamhet som man menar tillför världen något den saknar. Eller varför inte investera i någon annans företag med samma ambition?

Kan lilla jag göra det? Ja. Även den med få slantar kan satsa dem i högriskprojekt. I dag går det – också det tack vare teknisk innovation och konkurrens – att investera någon enstaka tusenlapp i publika bolag. Det är sådana som noteras på handelsplatser, börser, för att i ett första skede ta in nytt kapital från investerare och för att längre fram göra det möjligt att sälja och köpa andelar i företaget, även efter det att tillräckligt med nya pengar rullar in via försäljning av produkterna. Det senare har också sin funktion för riskkapital, det gör nämligen att den som en gång investerat när företaget var som osäkrast kan få tillbaka sina pengar och väl det, för att fortsätta att leta efter nya projekt.