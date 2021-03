Sofia Nerbrand: Gör verklighet av skåningarnas bästa idéer

Region Skåne varken kan eller bör göra allt. Just därför måste regionen uppmuntra medborgarna när de kommer med förslag.

Genom att betala hög skatt förväntar vi oss att kommunala tjänstemän ska ta hand om äldre släktingar och att bistånd skickas till fattiga länder via Sida. Få är medlemmar i politiska partier och ännu färre söker folkets förtroende i allmänna val.

Just därför är Region Skånes relativt nya digitala förslagslåda så angelägen. Skåningar kan skicka in idéer på vad som kan förbättras i vården och kollektivtrafiken, men också andra saker som kan stärka utvecklingen i Skåne. Kruxet är bara att det krävs hela 1 300 röster under tre månader för att förslagen ska tas upp till behandling av regionen. Den överväldigande majoriteten får bara några tiotals instämmanden, vilket Kristianstadsbladet kunde berätta på nyhetsplats på måndagen (22/3).