Sofia Nerbrand: Det fria ordet måste ytterst försvaras med vapenmakt

Polisen i väst förklarar s itt avslag på Paludans ansökan med att ”vi har sett hur allmänheten utsatts för allvarlig fara och att polis kommit till skada” under de våldsamma upploppen under påskhelgen.

Polisprofilen Peppe Larsson, som har erfarenhet från tidigare motdemonstrationer, ger en skakande beskrivning på Twitter om en aldrig tidigare skådad konfliktnivå: ”Jag ska lägga mig på rygg. Jag har nu sett filmer från Örebro. Det går inte ens att beskriva hur jävla illa det var på plats.” ”Man hade garanterat kunnat skjuta in i den folkmassan som attackerade och med lagstöd kommit undan precis vem man än hade träffat.”

Det behövs en seriös diskussion om varför inte svensk polis har något mitt emellan pepparsprej och skarpladdade pistoler, såsom gummikulor och vattenkanoner. Och en genomlysning av varför regionala polisledningar inte satte in de resurser som krävdes när de hade kallat in de nödvändiga personalförstärkningarna under påsken.