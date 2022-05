Måndagen den 16 maj 2022 är en i sanning historisk dag. Sveriges regering beslutade att lämna in en ansökan om medlemskap i Nato tillsammans med vårt grannland Finland . Detta kommer att prägla oss i generationer framöver.

Den limbo som Sverige har befunnit sig i under många år håller äntligen på att ta slut: Vi har inte haft trovärdighet som alliansfria i Rysslands ögon, eftersom ryssarna vet att vi länge har samövat med Nato och närmat oss USA. Men vi har samtidigt inte haft några säkerhetsgarantier från våra vänner. Plus att vi har nedrustat och att det tar lång tid att bygga upp en rejäl försvarsförmåga som räcker mot det aggressiva Ryssland. En usel kombination således.

Samtidigt har diktatorn Vladimir Putin under åratal utmanat den etablerade säkerhetsordningen, genom att dels omstöpa Ryssland till en totalitär stat och dels angripa grannländer.

Vi lever i en farlig tid sade Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) underströk att vi har ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Liberalernas Johan Pehrson pekade på att alla nu ser vad dödsmaskinen gör i Ukraina och att den inte kommer att stanna där om ingen stoppar Putin.

Att vi kliver in i alliansen är bara början på något nytt och kommer att påverka Sverige både idémässigt och praktiskt. Att vara neutral är inte moraliskt överlägset – tvärtom var vår underdånighet gentemot Nazityskland och Sovjetunionen skamfläckar.

Att gå med i Nato har varit helt rätt att göra under lång tid, vilket många liksom Allan Widman har förklarat. Nu sker det i elfte timmen, under galgen. Den socialdemokratiska statsministern, utrikesministern och försvarsministern använder falska efterhandskonstruktioner såsom att ingen kunde väl ha anat att Ryssland skulle ta sådana risker, eller att alliansfriheten har gagnat oss väl. Jo, vi är många som har hävdat just detta. Länge.