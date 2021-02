Sofia Nerbrand: Svenska folket ska inte acceptera så många sjuka

För det var känt för ett år sedan att vi hade att göra med en luftburen sjukdom som främst har ihjäl gamla och sköra. Och rapporterna om att även friska yngre fick långvariga symtom kom redan i våras. Ändå har de svenska makthavarna varit senfärdiga med att införa storskalig testning, restriktioner och rekommendationer om munskydd – vilket bland andra WHO uppmanat till länge. Därför blev naturligtvis den allmänna smittspridningen mycket hög här under lång tid, vilket får till följd att många dör.

Här har nära 600 000 konstaterats vara smittade, varav många har besvär i många månader. Förvisso har smittkurvan vikt ner under den senaste tiden, men Skåne har under vintern haft bland de högsta smittonivåerna i Europa. Antalet nya fall per 100 000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden ligger nu på 618, vilket är en hög siffra.