Sofia Nerbrand: Ta höjd för den tredje vågen

Håll i er inför den kommande tredje vågen. De mer smittsamma varianterna av det infernaliska coronaviruset ökar sin andel i exponentiell hastighet och kommer snart att ta över. För att uppväga detta krävs nu ännu hårdare insatser, vilket smittskyddsläkarna i Västra Götaland och Gävleborg har gjort under det senaste dygnet. Var och en behöver inse att det kanske är mer allvar nu än någonsin under den här pandemin.

Smittokurvan ligger fortfarande på en hög nivå: 418 nya fall per 100 000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden. I Skåne är siffran 451. Och endast 2,3 procent av svenskarna har hunnit få sina vaccinsprutor.

quote

De har satt in åtgärder tidigt – innan farsoten hunnit slå sitt grepp om befolkningen. De har masstestat, smittspårat och satt hela hushåll och deras kontakter i karantän. Till sin hjälp har de också utvecklat mobilappar. På senare tid har snabbtester i mycket stor skala kommit väl till användning. Vidare bär alla munskydd inomhus. Och på flera platser har de sedan kunnat de leva mer som vanligt än vad vi gör här. Så först en hård lockdown för att få ner antalet infekterade och sedan hålla koll på och bryta alla smittkedjor.

På onsdag träffas samtliga partiledare för att överlägga om hur Sverige ska hantera krisen framöver. Förhoppningsvis förmår de höja ambitionen och fatta beslut om ovanstående samma dag, för Sverige har inte råd att vara så sena på bollen som vi har varit under det senaste året.

Varje människa som blir riktigt sjuk och får bestående besvär är en för mycket. Fler ska inte behöva dö på grund av den höga allmänna smittspridningen. Företagare ska inte behöva se sina livsverk gå under. Välståndet i landet kan inte få sjunka för mycket – varje månad som pandemin pågår minskar BNP med åtminstone 25 miljarder kronor, enligt Riksbanken .

Det är bättre att sätta in en tuff behandling under en kortare tid än att ha otillräckliga restriktioner under lång tid. Och tyvärr lär vi inte ha så mycket val nu: virusmutanterna kan bara mötas med beska åtgärder kombinerat med så snabb vaccinering som bara är möjligt.