Sofia Nerbrand: Tur för Sverige att Hultqvist har tvärvänt om Nato

Nu deltar han aktivt i just en sådan process.

Detta är en något omskriven historiebeskrivning, som passar S under deras omsvängning under galgen. Ryssland har varit aggressivt länge. Striderna har rasat i Donbas och Luhansk sedan ockupationen av Krim 2014. Ryssarna har också trollat, saboterat och giftmördat i Europa i åratal. Och Nato har under lång tid erbjudit det bästa och mest solidariska försvarssamarbetet. Därför är vi många som har argumenterat för att Sverige bör gå med i Nato.