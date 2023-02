Sverige är på dekis. Någon annan slutsats kan inte dras av EU-kommissionens prognos över medlemsländernas ekonomiska utveckling de kommande åren. Under både 2023 och 2024 väntas den svenska ekonomin utvecklas svagast i hela unionen. Innevarande år spås Sverige till och med gå med minussiffror, som enda EU-land. Våra minus 0,8 procent i BNP motsvaras närmast av Tjeckien, Lettland, Estland och Danmark som väntas gå plus med 0,1 procent under året.