I själva verket är det mycket som tyder på att en rad olyckliga beslut och icke-beslut, som försvarets långtgående nedrustning och Sveriges utanförskap från Nato, bidrog till att öka osäkerheten för Sverige och för Europa. Det var dessutom beslut som inte enbart handlade om otur, utan på faktisk oförmåga att ta till sig information om vad som hände i Ryssland under Putins regim. Analysen brast. Och det hos flera reg­eringar och ministrar. Ett Sverige med i Nato hade tidigt kunnat förbereda sig och bidra till att få in även Ukraina under ett starkare skydd, innan det var för sent.