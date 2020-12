Tomten kommer med vaccin

Ett virus kan inte bara slå sig in i människokroppen. Det kan infektera ett helt samhälle.

Coronaviruset ger en annorlunda jul. Det påverkar firandet för många som hade tänkt att samlas till traditionellt kalas med släkt och återförenasmed vänner från förr. Det gör att många som även vanliga jular arbetar inom vård och omsorg får ännu högre arbetsbörda. Andra får tillbringa helgen i respirator på grund av att viruset har angripit just dem.

Den politiska diskussionen är oundviklig. Att hantera ett virus med pandemivingar handlar alls inte enbart om epidemiologi, än mindre om att det skulle finnas ett självklart expertspår att följa längs hela vägen. Avvägningarna är enormt svåra. Ekonomiska konsekvenser av för hårda eller för mjuka beslut, eller beslut som fattas för tidigt eller för sent blir enorma. De sociala följderna av en samhällsstängning ska vägas mot risken för än mer utbredd sjukdom, pressad sjukvård och död. Staten kan vara för otydlig i sina ingrepp eller ta i så hårt att grundläggande friheter inskränks på ett i längden ohållbart sätt. Eller så kan lagar sättas upp som regeringsmakten kan tillämpa av fel anledning vid fel tillfälle.

Därför kommer coronapandemin att följa med oss långt in under nästa år och åren efter det. Kanske kommer nya kriser till följd av den, sådana som vi ännu inte kan ana eller sådana som det redan finns förutsättningar till. Ekonomiska obalanser kan utlösas av en vårdslös krishantering. En mängd företag och företagare i drabbade kan gå under om kompensationen blir klen eller uteblir. Löften om stora statliga satsningar på sjukvård och äldreomsorg ska genomföras praktiskt och de ska betalas.