Våldtäktsmän ska inte få straffrabatt eller släppas fria i förtid

2017 lurade Ahmed Mahamoud in en 12-årig tjej i en källartoalett under knivhot och utsatte henne för grovt sexuellt övergrepp. Han dömdes till 21 månaders fängelse, men efter bara 14 kom han ut på (villkorligt) fri fot, då vi i Sverige automatiskt släpper ut dömda efter 2/3 av straffet om det inte finns synnerliga skäl till att hålla kvar dem.

I april förra året häktades en 22-årig man för överfallsvåldtäkt mot en 13-årig flicka. Mannen var tidigare dömd till fängelse för att ha misshandlat en gravid kvinna med ett järnrör samt för att ha onanerat på en skola. Han frigavs villkorligt bara veckor innan han våldtog barnet flera gånger, under dödshot och strypgrepp. I juli dömdes han till fängelse i sex år och sex månader.

Dessutom är våldtäktsstraffen kortare i Sverige än i andra länder, enligt European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014. Här dömdes år 2010 86,6 procent till straff under 60 månader. Motsvarande siffror för Tyskland var 74,3, Frankrike 22,3 och Storbritannien (England och Wales) 18,2. En utredare på Brå påpekade visserligen att: "En våldtäkt i Tyskland är juridiskt något annat än en våldtäkt i Sverige, som kan ske utan våld/hot. England har kombinationen samtyckeslagstiftning och stränga straff”.