Sofia Nerbrand: Vi får inte huka oss på grund av hoten

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström (till vänster), chef för författningsskydd och kontraterror vid Säkerhetspolisen, och Tobias Bergkvist, kommenderingschef vid polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström (till vänster), chef för författningsskydd och kontraterror vid Säkerhetspolisen, och Tobias Bergkvist, kommenderingschef vid polisens nationella operativa avdelning (NOA). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den samlade bilden är bister: Under våren greps personer som planerade attentat. Svenska beskickningar har attackerats. Fientliga påverkanskampanjer pågår mot Sverige. Al-Qaida uppmanar till våld mot svensk polis och den organiserade brottsligheten äter sig in i systemet. Den allvarliga säkerhetssituationen bedöms också bestå under en längre tid.