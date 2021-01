2021 års stjärnskott: Hon är redo att ta över

Felicia Takman – 23-årigen från Stockholm sjunger pop på svenska och har släppt fem låtar under 2020, bland annat "Dunka dumma hjärta dunka" som har tagit Popsverige med storm.

Lina – 2019 dök doldisen Lina upp på Ison & Filles album "Vackra liv", samma år gästade hon även Jelassis "Port 43". Under året har hon släppt flera singlar, bland annat "Easy" med Mona Masrour.

Macky – 22-åringen från Stockholm släppte debutalbumet "Timeline" under 2020 och har samarbetat med flera etablerade hiphop-artister, bland andra Einár och Dree Low.

Alex Järvi – med känslosam svensk pop har Alex Järvi utsetts till framtidens artist av bland P3 och klättrat på topplistorna under 2020.

Zikai – Isabelle Carlsson startade artistkarriären 2019 under namnet Zikai och har släppt debut-ep:n "Make you mine" under 2020. Hon har tidigare skrivit musik åt bland andra Zara Larsson.