Äkta spelglädje och tvära kast

Men – när hans långa Europaturné ställdes in och Paul McCartney likt alla andra britter hamnade i karantän gjorde han äntligen slag i saken och skapade en uppföljare till sina två tidigare soloalbum.

Precis som föregångarna präglas "III" av lekfullhet och en fullständigt obrydd inställning till omvärldens förväntningar. McCartney spelar i princip alla instrument själv, ofta har låtarna skapats med utgångspunkten att han har velat testa hur det är att spela på just det instrumentet på just detta vis. Till synes helt utan kommersiella baktankar kastar han sig mellan inledande helt instrumentala blueslåten "Long tailed winter bird" via långa, vindlande, elektroniskt influerade "Deep deep feeling" till riktigt hård rock i "'Slidin'".