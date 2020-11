Andersson Wij vände motgångarna

Måste motgångar enbart vara av ondo? Inte för Tomas Andersson Wijs del – hans motgång resulterade i nya albumet "Högre än händerna når". Hans nya podcast "Hundåren" är dessutom helt tillägnad just motgångar.

Tomas Andersson Wij har vänt motgångarna till en ny skiva och en podd om just motgångar.

Det var våren 2019 och Tomas Andersson Wij var trött. Trött på att turnera. Trött på sig själv. Trött på att stå på scen, och på gitarren. Och han var ledsen, eftersom han hade slarvat bort en person som han för sent insåg betydde mycket för honom.

– Det enda jag kunde göra då var att promenera en mil om dagen och spela piano. Jag är ingen superpianist, men pianots stora klang är lugnande och väldigt bra mot ångest. Att sitta vid pianot "helped me through the night", säger han.