Aretha Franklins liv skildras i ny tv-serie

Fakta

Ålder: 57.

Bor: I Los Angeles.

Yrke: Manusförfattare, musiker, författare.

Tidigare: Pjäser som "The America play", "Venus", "In the blood", "Fucking A", "Topdog/Underdog" (belönades med Pulitzer-priset).

Aktuell: Har skrivit tv-serien "Genius: Aretha" (som strömmas på Disney Plus) och biofilmen ”The United States vs Billie Holiday".

Kommande: "Genius: Martin Luther King".