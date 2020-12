Både klämkäckt och rörande med Dolly

Covers och nyskrivet. Inför julen går Dolly Parton all in på den gängse bilden av ”Dolly Parton”.

Dolly Parton aviserade nyligen att hon tröttnat på sig själv. Såhär i coronatider spelar hon i en julfilm på Netflix och syns lite överallt. På "A holly Dolly Christmas" går hon all in på den gängse bilden av "Dolly Parton" och framför både covers och nyskrivna låtar. Hon har dessutom passat på att göra duetter med både sin bror, Michael Bublé och några av countryns största namn. Det är klämkäckt, en smula rörande och utomordentligt fånigt ibland.

Som i pratsamma duetten av "All I want for Christmas" med Jimmy Fallon, som mer känns som en sketch som hade platsat i pratshowvärdens program. Att Dolly ljuvt kuttrar "you sexy man" i slutet av låten får den inte direkt att kännas mindre buskis.

På större allvar tar hon samarbetet med far och dotter i familjen Cyrus. "Christmas where we are" har ett budskap som verkligen passar i pandemitider och det är en godkänd country-gospel-dänga som passar Billy Ray och Dolly utmärkt. Tillsammans med Miley Cyrus gör hon sin egen "Christmas is", med ett budskap om vad julen egentligen handlar om.