Bästa svenska serien på länge

"Tunna blå linjen" (begreppet syftar på att polisen är den linje som står mellan samhället och totalt kaos) må handla om poliser i Malmö, men det vore fel att kalla den för polisserie eller kriminalserie. Detta är ett drama som råkar handla om poliser, om hur jobbet påverkar privatlivet och vice versa. Det handlar inte om biljakter och skottlossningar, utan om smågruff, butiksrån, gängbrottslighet, självmord, våldtäkter, misshandel i hemmen, övergivna barn. Allt är skildrat med en nervig handkamera som stundtals ger en dokumentär prägel – det känns som en nedtonad svensk variant av klassiska tv-serien "Hill Street Blues" ("Spanarna på Hill Street"). Här finns till och med en morgonmöteshälsning som påminner om den seriens klassiska "hey, take it easy out there".