Beyoncé historisk Grammydrottning

Grammydrottningen heter Beyoncé. Med fyra nya priser är hon nu tidernas mest Grammybelönade sångare. Bakom superstjärnan har tre svenskar under natten belönats med statyetter.

Beyoncé under Grammygalan i Los Angeles, där hon tilldelades flera statyetter.

Kvällens stora pris, årets skiva, gick för andra året i rad till Billie Eilish, nu för "Everything I wanted". Årets album gick till Taylor Swifts "Folklore" och årets låt blev H.E.R:s "I can't breathe" – en låt om kampen för rättvisa och mot polisbrutalitet.