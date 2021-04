Billie Holiday förföljdes av amerikanska staten

Billie Holiday har aldrig fått det erkännande hon borde ha fått – som aktivist. Det konstaterar Lee Daniels, som har regisserat ”The United States vs Billie Holiday”, en film om hur den amerikanska regeringen gjorde allt för att förfölja den hyllade sångerskan.

Andra Day är Oscarsnominerad för sin roll som Billie Holiday i "The United States vs Billie Holiday".

Billie Holiday är just nu föremål för två olika filmer, dels dokumentärfilmen "Billie", dels spelfilmen där Andra Day gestaltar sångerskan. Regissören Lee Daniels tycker inte att det är konstigt att Holiday hamnar i fokus just nu.

– Men vi kommer inte att lösa någonting i min livstid, och inte under mina barns livstid. Och det gäller inte bara vita, det gäller också svarta. Vi har tränats till att tro att det är vårt fel.

Flera svarta regissörer, skådespelare och filmer som ”The Trial of the Chicago 7” och ”Ma Rainey´s Black Bottom” finns med bland årets Oscarsnomineringar. Men Daniels ser på det med en stor dos cynism. Även om svarta artister just nu har framgångar, även om rasismen debatteras inte minst på kultursidor, är han osäker på ärligheten i det.