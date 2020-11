Billie Joes riffiga bandsallad

Som tröst i pandemin har Billie Joe Armstrong sedan i våras delat med sig av coverversioner av välkända rock-, punk- och powerpoplåtar som exempelvis Kim Wildes "Kids in America", The Equals "Police on my back" och Tommy James & The Shondells "I think we're alone now", och det är ju bussigt.