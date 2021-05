Björn Ulvaeus om Abba: Det blir ny musik i år

Björn Ulvaeus har intervjuats av australiska News Corp, som bland annat driver Melbournetabloiden The Herald Sun. Enligt artikeln har de fyra Abbamedlemmarna – Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad – träffats regelbundet i Stockholm för att diskutera framtiden.

För några år sedan bekräftade Abbas manager Görel Hanser att det skulle bli två nya låtar med titlarna "I still have faith in you" och "Don’t shut me down" i samband med "Abbatar".