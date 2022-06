Bomber: Kärlek till då med musik som är nu

Måste all rock'n'roll med kärlek till det som hände under 1970- och 80-talen kallas retro? Rasmus Grahn, trummis i hyllade Bomber, suckar och säger: ”Det får gärna låta slitet och gammalt, men i grunden ville vi bara spela in en stor rockskiva.”