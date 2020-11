Bronshästen till "Berlin Alexanderplatz"

Fakta

Bästa film: "Berlin Alexanderplatz" av Burhan Qurbani

Bästa regi: Fernanda Valadez för "Identifying features"

Bästa debut: Fernanda Valadez för "Identifying features"

Bästa manus: "The man who sold his skin" av Kaouther Ben Hania

Bästa kvinnliga skådespelare: Katherine Waterston för "The world to come"

Bästa manliga skådespelare: Welket Bungué för "Berlin Alexanderplatz"

Bästa foto: Benjamin Echazarretta för "Memory house"

Bästa dokumentär: "Gunda" av Victor Kossakovsky

Bästa kortfilm: "The name of the son" av Martina Matzkin

Stockholm Impact Award: Michael Franco för "New order"

Zalando Rising Star Award 2020: Lancelot Ncube

Fiprescipriset för bästa film

Bästa film: "The woman who ran" av Hong Sang-soo

1 km film-stipendiaten: Jo Widerberg för filmen "Litegrann"