Carey, jullåten och pengarna

Det lackar mot jul, och det säkraste tecknet på det är varken adventsstjärnor eller annalkande luciatåg. Nej, det är att Mariah Careys "All I want for christmas is you" hörs överallt. Alltså ÖVERALLT. I taxin, i affären, på radion, på kompisarnas spellistor.

"All I want for christmas is you" släpptes för 26 år sedan, men bara fortsätter att växa och dra in stålar. Förra året blev den för första gången någonsin etta på amerikanska Billboardlistan, och har utöver det toppat listor i över 30 länder. Den är den bäst säljande jullåten av en kvinnlig artist någonsin.

I fjol drog låten in över fem miljoner kronor i royalties bara under perioden november till julhelgen, och den summan lär öka ytterligare i år — som varje år sedan 1994. Till exempel på den svenska singellistan närmar sig "All I want for christmas is you" traditionsenligt toppen och ligger just nu på plats fem - ett jultecken säkrare än något annat.