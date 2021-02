Charlotte Perrelli: ”Det här är hela mitt liv”

Fakta

Född 1974 i småländska Hovmantorp.

Debuterade som dansbandssångerska vid 13 års ålder med gruppen Bengt-Ingvars och var mellan 1997 och 1999 medlem i dansbandet Wizex.

År 1999 vann hon både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest med låten "Tusen och en natt", eller "Take me to your heaven" som låten heter på engelska. 2008 vann hon Melodifestivalen för andra gången med låten "Hero".

Hon har även varit verksam som musikalartist och programledare.

Är också aktuell med dokumentären "Charlotte Perrelli – året som förändrade allt" på Discovery Plus och hon var nyligen med i SVT:s "Stjärnorna på slottet".