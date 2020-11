Charmig flygvärdinna i trubbel

Flygvärdinnan Cassie lever livet (eller?) när hon dras in i ett mordmysterium. Med kul ton och en charmig huvudperson landar "The flight attendant" precis rätt för den som söker en dos underhållande eskapism.

Med reservation för att serien kan kraschlanda, då endast fyra av åtta avsnitt gjorts tillgängliga för recension, så känns åtminstone de första 50 procenten av "The flight attendant" som lättsamt kul och sevärda. Speciellt de två första avsnitten, regisserade av Susanna Fogel (som har skrivit "Booksmart" och "The spy who dumped me"), glider ned lika snabbt och lätt som en miniflaska sprit före landning.