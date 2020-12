De kan få Musikförläggarnas pris

Fakta

Årets kompositör:

Carl Silvergran & Felix Flygare Floderer (Humble & Blisse)

Linda "Miss Li" Karlsson & Sonny Boy Gustafsson

Rami "Straynané" Hassen

Veronica Maggio

Årets textförfattare:

Ana Diaz

Iiris Viljanen

Jireel Lavia Pereira

Jonathan Johansson

Årets internationella framgång:

Daniel Caesar & Ludwig Lindell (Caesar & Loui)

Ilya Salmanzadeh

Mattias Larsson & Robin Fredriksson (Mattman & Robin)

Max Martin & Oscar Holter

Årets genombrott:

Elias Kapari

Javier "Yei" Gonzalez

Myra Granberg

Thea "Becky and the Birds" Gustafsson

Årets konstmusikpris – liten ensemble/kammarmusik:

Anders Hillborg ("The breathing of the world")

Djuro Zivkovic ("Citadel of love")

Jan W Morthenson ("Raga zero")

Tebogo Monnakgotla ("The flower and the wind demon")

Årets konstmusikpris – stor ensemble/opera:

Anders Nilsson ("Cellokonsert")

Andrea Tarrodi ("Aednan")

Emmy Lindström ("The lost clown")

Marie Samuelsson ("Brandnäva")

Årets låt

"Blinding Lights" (The Weeknd) – Max Martin, Oscar Holter, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Quenneville

"Blåmärkshårt (Mi Amor)" (Miriam Bryant) – Veronica Maggio, Maja Francis, Miriam Bryant, Johannes Runemark

"Lose you to love me" (Selena Gomez) – Mattias Larsson, Robin Fredriksson (Mattman & Robin), Selena Gomez, Julia Michaels, Justin Tranter