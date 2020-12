En känsla av frihet – från start till mål

Duvchis androgyna och spröda röst ledsagar lyssnaren över havet, från direkta "Altitude" via suggestiva "Geronimo" och osannolikt snygga monotona Kaydence-samarbetet "She roam". Här ryms Kate Bush, Antony and the Johnsons, The Knife och A-listepop på lika stor yta och låtarna inbjuder ena stunden till att vilja lägga sig på rygg i det stilla havet och bara flyta med, för att nästa sekund kastas omkring av vågorna. "This kind of ocean" är både egensinnig och makalös och precis vad det här jäkla skitåret behövde.