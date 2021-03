Explosivt om mordet på Khashoggi

För ett par veckor sedan offentliggjordes rapporten av Biden-administrationen. Flera av de utpekade ska ha ingått i en specialstyrka som lyder direkt under kronprins bin Salman. Och i spåren: Biden vill ”omkalibrera” relationen till Saudiarabien, men så långt inga beslut om sanktioner.

Under tiden har den här dokumentären premiärvisats, och hyllats, på Sundancefestivalen, medan strömningsjättarna tvekar. Trots att Bryan Fogel, tidigare Oscarsvinnare med ”Ikaros” (som avslöjade systematisk dopning), är regissör.

Bryan Fogel lägger inte några tveksamhetsridåer kring sitt scenario, 'The dissident' är en frispråkig, attackerande och effektivt klippt dokumentärthriller.

Jamal Khashoggi har varit högt aktad i Saudiarabien. Men i spåren av den arabiska vårens revolution och kontrarevolution blir han successivt mer öppen med en kritik mot regimen. Till slut väljer han att lämna hemlandet, familj och vänner, för det fria ordets skull. Khashoggi börjar om i Amerika: I sin sista krönika för The Washington Post skriver han om bristen på yttrandefrihet och pressfrihet i arabvärlden.

Vilka nya kontakter har han knutit? Khashoggi stöttar ett nätverk med unga aktivister som gått i cyberkrig med Saudiarabiens effektiva hacker-armé. Han har också träffat 36-åriga Hatice Cengiz under en konferens. Hon blir hans fästmö, de beslutar att gifta sig – vigselhandlingar ska hämtas vid ett bokat möte på det saudiska konsulatet i Istanbul.

Natten till den 2 oktober 2018 landar ett privatplan på Atatürkflygplatsen. Passagerarna äger diplomatisk immunitet. Tio timmar senare går Jamal Khashoggi in på konsulatet. Han kommer aldrig ut igen.

Turkiska företrädare misstänker tidigt att Khashoggi har mördats inne på konsulatet. Den 17 oktober skriver The Washington Post att elva av 15 utpekade har band till den saudiska säkerhetstjänsten. Till saken hör att sent på kvällen för försvinnandet, 2 oktober, lyfter privatplanet från Istanbul, med ny destination Dubai.

Den 31 oktober meddelar turkisk chefsåklagare att Khashoggi ska ha strypts till döds så fort han kommit in på konsulatet. Han hävdar att mordet var planerat, att kroppen ska ha styckats och undanröjts.

”The Dissident” avslutas med studiokamerans ljus på Omar Abdulaziz. Hans talk show på Youtube vägrar tystnad, ”Say it and walk away – ”Säg det och gå därifrån”.