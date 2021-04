Fares rusar inte iväg med framgången

Nytt spel, nya hyllningar. Men Josef Fares blickar, enligt egen utsago oberörd, framåt. ”Jag försöker bara fokusera på nästa grej. På det jag vill och min inre röst”, säger han efter lanseringen av "It takes two".

Josef Fares och Hazelights senaste spel "It takes two" är stöpt i samma samarbetsform som tidigare "Brothers: A tale of two sons" och "A way out". Handlingen och spelmekaniken går hand i hand. Något som den frispråkige Fares påpekar gång på gång.