Florence Valentin upprepar sig med flit

Musikaliskt har Florence Valentin, som föddes i Stockholms södra förorter under tidigt 2000-tal, låtit sig inspireras av traditionella metoder för att spela in sin musik. I stället för att spela in varje instrument för sig gick hela bandet in i studion och spelade in "rakt upp och ned", som de själva beskriver det, med blås och stråkar pålagda efteråt.