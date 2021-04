Full fart och magiska krafter

År 1896 händer någonting i skyn ovanför London. En mystisk kraft gör att en rad personer blir ”berörda”, främst kvinnor i "The Nevers".

Fascinationen för brittiskt 1800-tal tycks oändlig bland tv-serieskapare. Tidigare under vintern har vi kunnat se "Familjen Bridgerton" och "The Irregulars", nu kommer "The Nevers". Den är skapad och regisserad av Joss Whedon ("Avengers", "Buffy vampyrdödaren"), som dock lämnade projektet innan allt var helt klart. Han sade själv att det berodde på utmattning, men han kan också ha blivit ombedd att lämna eftersom det pågick utredningar kring påståenden om hur han uppfört sig på tidigare inspelningar.