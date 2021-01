Gizem Erdogan: "Det obekväma gör det äkta"

– Det är precis sådant här jag vill jobba med, drama där karaktärerna driver berättelsen framåt. Det har varit en ynnest, säger hon under intervjun, som sker digitalt.

– Manuset vågar närma sig det obekväma utan en moralisk kompass, utan ett budskap. Det intressanta är just de här människorna, i olika situationer. Det gör det äkta – det är livet på riktigt.

quote

Leah, som Gizem Erdogan gestaltar, är en på en och samma gång hård och mjuk person. Hon är omtänksam och skojar med sina kollegor, tar tålmodigt hand om sin excentriske morfar Jurek, som hon också ofta bråkar med. Men Leah är också mycket ensam och har svårt för att be andra om hjälp när hon, en bit in i serien, blir allt mer destruktiv och tyngd. Det var just Leahs dubbelhet som Gizem Erdogan fastande för.