Gör succé i världen – men är okänd i Sverige

Amalia Holm syns just nu i ”Delete me” – och i sommar får även svenska tittare se henne i ”Motherland: Fort Salem” när den börjar visas på Disney Plus.

– Det värsta är när en skådespelare hajpas upp och sedan snabbt försvinner. Jag hoppas på en lång karriär, jag går gärna under radarn, säger hon.

Det värsta är när en skådespelare hajpas upp och sedan snabbt försvinner. Jag hoppas på en lång karriär, jag går gärna under radarn.

quote

Från början skulle Amalia Holm ha haft en något mindre roll, men den har inför säsong två blivit ordentligt utökad. Den andra säsongen börjar i sommar visas på strömningskanalen Hulu i USA, samtidigt som serien får Sverigepremiär på Disney Plus.

Hon började med amatörteater när hon var 14 år, gjorde sedan både små och stora tv- och filmroller, samtidigt som hon pluggade och engagerade sig politiskt för Liberalerna. Hon fick en statistroll i den amerikanska "The girl with the dragon tattoo".