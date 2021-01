Gripande om aids-epidemin

Kan man göra en varm och mysig serie om en dödlig epidemi? "It's a sin" lyckas faktiskt – även om man får räkna med att torka många tårar i denna brittiska serie av toppkvalité.

Den levnadsglade Ritchie (Olly Alexander) slår ifrån sig allt som har med den nya mystiska sjukdomen att göra i "It's a sin".

"Så lägligt, med ett virus som dödar just precis oss", säger han och himlar med ögonen och fortsätter att söka efter en ny erövring för kvällen.

Serien är skriven av den skicklige Russel T Davies, som tidigare har gjort succéer som "Queer as folk", "Years and years" och "En engelsk skandal" med Hugh Grant. Nu tar han sig an sin egen ungdomstids stora trauma, i en brittisk "Torka aldrig tårar utan handskar".