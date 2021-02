Grohl och Foo Fighters hittar sitt sväng

Fakta

Dave Grohl, tidigare trummis i grungebandet Nirvana, startade Foo Fighters efter Nirvanasångaren Kurt Cobains död 1994.

Medlemmar: Grohl (gitarr, sång), Taylor Hawkins (trummor), Nate Mendel (bas), Pat Smear (gitarr), Chris Shiflett (gitarr), Rami Jaffee (klaviatur).

Diskografi: "Foo Fighters" (1995), "The colour and the shape" (1997), "There is nothing left to lose" (1999), "One by one" (2002), "In your honor" (2005), "Echoes, silence, patience & grace" (2007), "Wasting light" (2011), "Sonic highways" (2014), "Concrete & gold" (2017).

"Medicine at midnight" släpps den 5 februari.